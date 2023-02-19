روسيا تُعلن السيطرة على قرية جديدة في خاركيف الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، السيطرة على قرية هريانيكيفكا الواقعة في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا، وسط استمرار القوات الروسية في محاولة فرض سيطرتها على الأراضي الأوكرانية منذ 24 فبراير الماضي.

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وجاء في إفادة إعلامية من هيئة الأركان العامة الأوكرانية في وقت لاحق اليوم أن القرية تتعرض للقصف، لكنها لم تشر إلى هجوم.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من سيطرة روسيا على القرية.

وتقع القرية على بعد 180 كيلومترا شمالي باخموت وهي مدينة في منطقة دونيتسك الشرقية شهدت قتالا عنيفا في الأسابيع الأخيرة.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، نشرت وزارة الدفاع الروسية على موقعها الإلكتروني تحديثا بأسماء المسؤولين عن مختلف المناطق العسكرية.

وبحسب الوكالة، فإن آندريه موردفيتشيف هو الآن رئيس المنطقة العسكرية المركزية، وذلك تأكيدا لتقرير نشره في وقت سابق موقع آر.بي.سي الأخباري.

وأضافت الوكالة أن يفغيني نيكيفوروف هو الآن رئيس المنطقة العسكرية الغربية وروستام مورادوف هو رئيس المنطقة الشرقية وسيرغي كوزوفليف هو رئيس المنطقة

العسكرية الجنوبية.

وتوقع قائد مجموعة "فاجنر" شبه العسكرية الروسية، السيطرة على باخموت، مركز المعارك الجارية في شرق أوكرانيا، في مارس أو أبريل، ناسبا البطء في تقدم القوات الروسية إلى "البيروقراطية العسكرية الرهيبة".

وقال يفغيني بريغوجين، في مقاطع فيديو نشرت ليل الأربعاء على تلغرام أنه "من أجل السيطرة على باخموت، يجب قطع كل طرق الإمدادات"، منددا بـ"البيروقراطية العسكرية الرهيبة" الروسية لفشلها في السيطرة على المدينة الواقعة في منطقة دونيتسك قبل نهاية العام 2022.

ودمّرت مدينة باخموت التي كان عدد سكانها 70 ألف نسمة قبل الحرب، إلى حد كبير خلال القتال المتواصل منذ أكثر من ستة أشهر مخلفا خسائر بشرية فادحة لدى الجانبين.

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