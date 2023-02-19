"جهلة".. تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية تثير سخرية واسعة

ياسر رشاد - القاهرة - لاقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك سخرية واسعة من الحكومة الروسية بعد تصريحاتها، في مؤتمر ميونخ للأمن، بأنه من الضروري أن تغير موسكو موقفها بمقدار "360 درجة".

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وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: "إذا لم تغير روسيا سياستها بمقدار 360 درجة، فلا سبيل لضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل، في ظل حكم بوتين"، ولم تأخذ في الحسبان أن الدوران "360 درجة"، يعني دورانا كاملا والعودة إلى نفس النقطة الأولى.

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أنالينا بيربوك "لتعلم موضوع دراسي واحد على الأقل".

وقالت زاخاروفا عبر قناتها على "تيليجرام" قائلة: "إذا لم تتعلم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك موضوعا دراسيا واحدا على الأقل، فلا توجد طريقة لضمان أمن ألمانيا على المدى الطويل في ظل حكمها".

يحكم أوروبا مثل هؤلاء

الجهلة

كما علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، بشأن تغير موسكو موقفها بمقدار "360 درجة"، قائلا من الممتع أن يحكم أوروبا مثل هؤلاء

الجهلة.

وكتب مدفيديف على "تويتر": "من المضحك للغاية أن يدير هؤلاء الجهلة أوروبا، قالت أنالينا بيربوك إنها ستكون سعيدة إذا غيرت موسكو موقفها بمقدار 360 درجة، هذا يعني، تركها كما هي.. لا تتردي أيتها الخبيرة الهندسية، هذا ما سيكون سنتمسك بموقفنا".

وافتتح مؤتمر ميونخ يوم الجمعة، وللسنة الثانية على التوالي، لا تشارك فيه روسيا، على الرغم من مخاوف عدد من السياسيين والخبراء من أن بناء الأمن والسعي من أجل السلام دون حوار مع موسكو أمر مستحيل.

وكان الموضوع الرئيسي للمؤتمر، هو الأزمة في أوكرانيا، وفي مؤتمر العام الماضي في ميونخ، هدد فلاديمير زيلينسكي، بإعادة النظر في تخلي أوكرانيا عن الأسلحة النووية.

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