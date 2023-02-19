زلزال تركيا.. رجال الإنقاذ يعثرون على كنز تحت الأنقاض

ياسر رشاد - القاهرة - رغم مرور 13 يومًا على الزلزال المُدمر والضخم الذي ضرب تركيا، لم تتوقف توابعه مُمثلة في الهزات الأرضية من حينها حتى الآن، إذ تم تسجيل آلاف الهزات "الزلازل"، وفي أحدث إحصائية تجاوزت حصيلة ضحايا كارثة الزلزال في سوريا وتركيا 46 ألف إنسان، وفي هذا السياق، عثر رجال الإنقاذ الأتراك الذين نفذوا عمليات البحث في مدينة غازي عنتاب المُتضررة من الزلازل في كهرمان مرعش، على "كنز" يُقدر بقرابة مليوني دولار.

ووفقًا لـ "قناة الغد"، تم العثور على المبلغ في موقع عائشة محمد بولات المُنهار في المدينة، بجانب شخص أخرجوه من تحت الأنقاض.

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وقام رجال الإطفاء بتوثيق عملية سحبهم للأموال بكاميرات هواتفهم، ووضعوها في حقيبة سوداء، ليسلموها برفقة فرق العمليات الخاصة إلى الشرطة مُقابل تقرير.

وقال كافر يلماز، رئيس إدارة الإطفاء في بلدية غازي عنتاب: "إنهم يُواجهون مثل هذه المواقف كثيرًا"

وأضاف عنصر آخر من الإطفاء يُدعى غاليب دوردو: "إنهم يُحاولون أولًا إخراج الناس من تحت الحطام أحياء، وهذه أولويتهم".

وقد وقعت هزة أرضية جديدة بقوة 5.5 درجات، في منطقة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، وشعر بها سكان الجنوب التركي، وأودت كارثة الزلزال المُدمر الذي وقع في 6 فبراير، بحياة آلاف القتلى والجرحى مُخلفًا دمارًا هائلًا.

واكتملت في ولاية ملاطية التركية، 40 بالمئة من البنية التحتية لمدينة المنازل مُسبقة التجهيز، المُخصصة لمنكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.

وتُواصل فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أعمال بناء المدينة على مساحة إجمالية قدرها 190 ألف متر مُربع.