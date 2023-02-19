فلسطين تحذر من مخطط إسرائيلي لضم الضفة الغربية

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وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رمزي رباح للإذاعة الفلسطينية الرسمية، «إن شروع إسرائيل في شرعنة البؤر الاستيطانية، يمثل استمرارا للتوسع الاستيطاني، لكنه بداية المخطط الكبير للحكومة اليمنية الإسرائيلية لضم الضفة الغربية».وأضاف رباح، بأن إقرار شرعنة 9 بؤر استيطانية يأتي على طريق تحويل نحو 150 بؤرة استيطانية إلى مستوطنات رسمية، وبالتالي مصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية والمياه والمواد والمساحات الجغرافية.
وأكد أن الخطر الداهم الذي تواجهه القضية الفلسطينية، يتمثل في مخطط إسرائيلي لمصادرة كل المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل نحو ثلثي من إجمالي مساحة الضفة الغربية.
ونبه رباح إلى أن هذا المخطط سيدفع إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، لمنع أي فرص لقيام دولة فلسطينية، وحصر الفلسطينيين داخل كانتونات معزولة.
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