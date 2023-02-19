الجزائر تعزز علاقتها مع الأمم المتحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على هامش اجتماعات الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. واستعرض الطرفان، التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة، لا سيما في مجالات السلم والأمن وتفعيل الحلول السلمية للأزمات. والتقى وزير الخارجية الجزائري نظيريه الموريتاني والبرتغالي في أديس أبابا، لاستعراض أهم القضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس، وعلاقات التعاون الثنائية. والتقى وزير الخارجية الجزائري نظيريه الموريتاني والبرتغالي في أديس أبابا، لاستعراض أهم القضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس، وعلاقات التعاون الثنائية.

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