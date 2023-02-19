فرار 60 ألف صومالي إلى إثيوبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فرار 60 ألف صومالي، معظمهم من النساء والأطفال، إلى المنطقة الصومالية في إثيوبيا في الأسابيع القليلة الماضية، هربا من الاشتباكات والعنف وانعدام الأمن في مدينة لاسكانود بمنطقة سول.

وأضافت، بأن العائلات الصومالية استقرت موقتا في أكثر من 13 موقعا في بلدات بوك وجالهامور ودانوت ووراداسين بمنطقة دولو في إثيوبيا، مشيرة إلى أن ألف صومالي يصلون يوميا إلى إثيوبيا عبر الحدود.

وقالت المفوضية إنها تعمل على إنشاء مراكز استقبال موقتة.