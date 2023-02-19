فرار 60 ألف صومالي إلى إثيوبيا

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وأضافت، بأن العائلات الصومالية استقرت موقتا في أكثر من 13 موقعا في بلدات بوك وجالهامور ودانوت ووراداسين بمنطقة دولو في إثيوبيا، مشيرة إلى أن ألف صومالي يصلون يوميا إلى إثيوبيا عبر الحدود.وقالت المفوضية إنها تعمل على إنشاء مراكز استقبال موقتة.
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