3 آلاف مستفيد من الحقائب الإيوائية السعودية للسودان

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ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 239 حقيبة إيوائية على المتضررين من الفيضانات في وحدة كدباس الإدارية، بمحلية غرب بربر في ولاية نهر النيل بالسودان، استفاد منها 1139 فردا.وسلم المركز مساعدات إيوائية في محلية المناقل بولاية الجزيرة بالسودان، شملت 350 حقيبة إيوائية، استفاد منها 1,790 متضررا من الفيضانات.
وتأتي هذه المساعدات امتدادا لجهود المملكة ممثلة بالمركز، في مساعدة الدول والشعوب المتضررة والمنكوبة، والوقوف معهم في مختلف الظروف والمحن.
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