إطلاق سراح 6 مصريين محتجزين في ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الخارجية المصرية، إطلاق سراح المصريين الـ6 الذين كانوا محتجزين في ليبيا.

وقالت الخارجية المصرية في بيان مقتضب عبر حسابها على موقع « تويتر»، «وفقا للمعلومات الواردة من سفارتنا في طرابلس، فقد تم بحمد الله إطلاق سراح المصريين الـ6 المحتجزين في ليبيا»، ومضت قائلة: «نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله».

وكانت الخارجية المصرية أكدت أنها تتابع باهتمام شديد على مدار الساعة، موقف المصريين الـ6 الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية غرب ليبيا والذي لا يخضع للسلطات الليبية، وقالت: «إن السفارة المصرية في طرابلس تواصلت مع الجهات المعنية الليبية للتدخل لإطلاق سراح المواطنين».

وتجدر الإشارة إلى أن المواطنين الـ6 غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط وجودهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيهم إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون الالتزام به.

ويذكر، أن عددا من المواطنين المشار إليهم قد تواجدوا في ليبيا قبل أعوام، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية، لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.