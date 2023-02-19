حريق يلتهم 5 مخيمات ويزيد معاناة اليمنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شب حريق هائل بمخيم النازحين شرق محافظة مأرب، وقال مصدر محلي: «إن الحريق التهم 5 مخيمات بشكل تدريجي، إثر عدم إمكانية السيطرة عليه».

وكانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، أكدت أن أكثر من ثلث الأسر النازحة في المخيمات بحاجة ماسة إلى مأوى ‏انتقالي لها، حيث إنها تسكن في مأوى طارئ أو في العراء أو مستضافة لدى أخرى في المخيمات.

وحسب تقرير «الاحتياجات الإنسانية للنازحين 2023» الصادر عن الوحدة التنفيذية، فإن 36,824 أسرة في المخيمات تعيش في مأوى طارئ بحاجة ماسة إلى توفير مأوى ‏انتقالي لها، نتيجة أن الخيام التي تسكنها تحتاج إلى صيانة وتبديل.

وأشار إلى أن 143,014 أسرة، وبنسبة 36.5% من إجمالي الأسر النازحة في المنازل؛ مستضافة لدى المجتمع المضيف، فيما تسكن 248,742 أسرة؛ وبنسبة 63.5%؛ تسكن في بيوت إيجار، كما أورد أن 37,335 أسرة وبنسبة 40% من إجمالي الأسر النازحة في ‏المخيمات، تعتمد على الفحم ‏والحطب في طبخ الطعام، فيما ‏هناك 9,882 أسرة؛ وبنسبة 11%؛ تعتمد على الغاز والشموع كمصدر للإضاءة، الأمر الذي يزيد من مخاطر نشوب الحرائق في مخيمات النازحين.

وبينت نتائج المسح الذي أجرته الوحدة التنفيذية، أن 197 مخيما، وبنسبة‏‏ 30 % من إجمالي مخيمات النازحين البالغ عددها 646 مخيما، مهددة بالسيول والفيضانات. ودعت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، إلى ضرورة توفير مأوى انتقالي وصيانة وتبديل الخيام المهترئة للأسر النازحة في المخيمات، وإيجاد آلية خاصة تهدف إلى تقديم مساعدات مالية للأسر النازحة التي تسكن في منازل مستأجرة أو لدى أسر أخرى في المجتمع المضيف.

من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، أن سلوك الحوثيين نزع كل التفاهمات ونسف مبدأ حسن النوايا، وقال في لقاء مع قناة «العربية» إن الحوثيين تنصلوا عن فتح طرق تعز ومنهجهم قائم على العرقلة.

وأضاف، «الميليشيات الحوثية ردت على مسارات التسوية بهجمات إرهابية، وتابع «ميليشيات الحوثي تعمل على تفخيخ اليمن ونشر أفكار طائفية، مضيفا بأنهم حولوا البلد إلى منطقة تهديد للممرات البحرية، وشدد على أن الحكومة اليمنية مستمرة في التواصل مع الخارج لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

إلى ذلك، حذرت الحكومة اليمنية من تصاعد مخاطر الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشكل عشوائي في المدن والقرى والأحياء السكنية.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في تصريح رسمي: «إن حوادث الألغام، وأعداد ضحاياها المدنيين، ارتفعت بشكل لافت منذ مطلع العام الحالي، وآخرهما مقتل 3 أطفال أثناء سيرهم في طريق فرعي إلى ملعب كرة قدم في حيس جنوب محافظة الحديدة».

وأشار الإرياني إلى أن المرصد اليمني للألغام، وثق مقتل 42 مدنيا وإصابة 61 منذ مطلع يناير وحتى منتصف فبراير الجاري غالبيتهم من النساء والأطفال، حيث سجلت خلال يناير الفائت 41 حادثة انفجار ألغام وذخائر متفجرة، وعبوات وقذائف من مخلفات الحرب في 9 محافظات، مخلفة 32 قتيلا بينهم 14 طفلا وامرأة، و42 جريحا، بعضهم بإعاقات مستديمة‏.

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