باكستان تقتل 3 إرهابيين لإنهاء هجوم مسلح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتلت قوات الأمن الباكستانية جميع مسلحي طالبان الـ3 المتشددين الذين اقتحموا مقرا للشرطة في كراتشي، أكبر مدن البلاد، بعد معركة بالأسلحة النارية استمرت ساعات عدة، حسبما قال مسؤولون.

وقُتل ما لا يقل عن عنصرين من قوات الأمن ومدني واحد، في أحدث هجوم يشير إلى عودة ظهور طالبان في باكستان المسلحة نوويا، التي تواجه أيضا أزمة اقتصادية.

وقال مراد علي شاه، رئيس وزراء ولاية السند: «جرى تطهير المبنى»، وذكر ضابط الشرطة مقدس حيدر أن اثنين على الأقل من المسلحين قتلا بالرصاص بينما فجر ثالث نفسه، بعد أن حوصر على سطح المبنى المكون من 5 طوابق.