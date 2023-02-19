278 ساعة تحت الأنقاض في زلزال الموت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تشير الإحصاءات إلى اقتراب ضحايا زلزال تركيا وسوريا من الـ50 ألف وفاة و130 ألف مصاب، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو لشبكة تلفزيون (سى إن إن تورك المحلية)، «إن العدد الإجمالي للقتلى في تركيا بعد الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد بلغ 39 ألفا و672 شخصا».

ولقي آلاف عدة حتفهم في سوريا المجاورة التي مزقتها الصراعات، حيث ألقى الجدل السياسي الدولي بظلاله القاتمة على جهود الاستجابة للكارثة، وواجهت تلك الجهود الخاصة بالإغاثة معوقات بسبب ضعف البنية التحتية، ولم تتوافر أرقام محدثة للقتلى والمصابين في سوريا، وكان أحدث رقم هو 5900 قتيل وأعلنته منظمة الصحة العالمية الأحد الماضي، فيما يتوقع أن يزيد الرقم الحالي على 7 آلاف.

وفي الوقت ذاته، انضم أكثر من 35 ألف فرد إلى جهود الإنقاذ للعثور على أي ناجين بعد حوالي 12 يوما من الزلزالين المدمرين، بينما تتضاءل الآمال في العثور على ناجين، حسبما ذكرت السلطات.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي للصحفيين في أنقرة: «إن الفرق بحثت عن ناجين في حوالي 200 مبنى منهار في 11 مقاطعة تركية»، وذكر أوقطاي أن الجهود ستستمر حتى النهاية، مضيفا بأن البحث تركز في المقام الأول على إقليم هطاي الأكثر تضررا.

وكانت فرق الإنقاذ في تركيا قد انتشلت أمس الأول رجلا «45 عاما» وهو على قيد الحياة، بعد أن أمضى 278 ساعة تحت الأنقاض في أعقاب وقوع الزلزالين المدمرين.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أن الرجل ويدعى هاكان ياسين أوغلو، تم إنقاذه من تحت الأنقاض في حي (ديفنة) بولاية هطاي، وأظهرت لقطات بثتها الأناضول أن الرجل نقل على نقالة إلى سيارة الإسعاف، ووصفت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي) عملية الإنقاذ بأنها معجزة.

وانهار أكثر من 84 ألف مبنى في المنطقة أو تضرر بشكل كبير في أعقاب الزلزالين والآلاف من الهزات الارتدادية التي أعقبتهما، حسبما قال وزير التخطيط العمراني مراد كوروم، وأوضح أنه يتعين أن يتم على الفور هدم المباني المتضررة، وحث السكان على الابتعاد عن تلك المباني، وقال الوزير: «إن الحكومة ستبدأ جهودا كبيرة لإعادة البناء في كثير من المدن الأكثر تضررا، ابتداء من مارس المقبل».

وتعرضت السلطات التركية لانتقادات بسبب التراخي في تطبيق قواعد البناء، وهو الأمر الذي ربما تسبب في حصيلة القتلى المرتفعة، وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن السلطات اعتقلت أكثر من 50 شخصا، بينهم مقاولون، فيما يتعلق بانهيار المباني.

أرقام من الزلزال

50ألف وفاة

130ألف مصاب

7آلاف وفاة في سوريا

40ألف وفاة وأكثر في تركيا

200 مبنى منهار في 11 مقاطعة تركية

278 ساعة أطول فترة عاشها شخص تحت الأنقاض