شكرا لقرائتكم خبر إصابة 4 أمريكيين أثناء قتل أحد زعماء داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت القيادة المركزية الأمريكية على موقع تويتر، إن زعيما بارزا بتنظيم داعش قتل في غارة شنتها مروحية في شمال شرق سوريا، مما أسفر أيضا عن إصابة 4 جنود وكلبهم.

وأوضحت القيادة أن الجنود وكلبهم يتلقون العلاج في العراق، وأنهم جميعا في حالة مستقرة، وذكرت مجلة «تاسك آند بوربوز» الالكترونية أن الإصابات وقعت في انفجار خلال مطاردة القيادي بداعش حمزة الحمصي.

وقال مسؤولون في مجال الدفاع، إن القوات الأمريكية تعاونت مع قوات سوريا الديمقراطية في العملية.

وقد أسفرت غارة أخرى يوم 10 فبراير عن مقتل إبراهيم القحطاني، الذي قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه خطط لهجمات على مراكز اعتقال أعضاء داعش.