إصابة 4 أمريكيين أثناء قتل أحد زعماء داعش

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وأوضحت القيادة أن الجنود وكلبهم يتلقون العلاج في العراق، وأنهم جميعا في حالة مستقرة، وذكرت مجلة «تاسك آند بوربوز» الالكترونية أن الإصابات وقعت في انفجار خلال مطاردة القيادي بداعش حمزة الحمصي.وقال مسؤولون في مجال الدفاع، إن القوات الأمريكية تعاونت مع قوات سوريا الديمقراطية في العملية.
وقد أسفرت غارة أخرى يوم 10 فبراير عن مقتل إبراهيم القحطاني، الذي قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه خطط لهجمات على مراكز اعتقال أعضاء داعش.
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