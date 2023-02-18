شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من فان دايك عقب فوز ليفربول أمام نظيره نيوكاسل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، بالتعليق على فوز فريقه أمام نظيره نيوكاسل، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح ليفربول من الفوز أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدفين نظيفين دون رد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتحدث فان دايك لقناة "سكاي سبورتس": دعونا نأمل، هذه نتيجة مهمة، لقد حققنا نتائج في الموسم حيث شعرنا أن هذا هو وقت الانطلاق.

وتابع: لكن هذا يبدو مختلفًا بعض الشيء، بعد الفوز الكبير على إيفرتون، كان من المهم الاستمرار وإيجاد طريقة لتحقيق الفوز.

وأشار: الفوز والحفاظ على شباكنا نظيفة ضد فريق تعرض للهزيمة مرة واحدة فقط هذا الموسم كان مستحقًا، الخروج بثلاث نقاط وشباكنظيفة، أنا سعيد للغاية، أنا فخور جدًا بالشباب.

وأردف: كان هذا الموسم مليئًا بالتحديات، تلقينا الكثير من الأهداف، وهذا جزء من كرة القدم في بعض الأحيان، للأسف.

وشدد: لديهم لاعبون ممتازون، لكن كان بإمكاننا تسجيل هدفين أو ثلاثة آخرين أيضًا، إذا حسمت المباراة، فإن ذلك يضعف ثقتهم أكثر.

وأكمل: البطاقة الحمراء غيرت المباراة قليلًا، كان بإمكاننا أن نقدم أداءً أفضل، لكن هناك سبب يجعلنا الفريق الوحيد الذي فاز هنا.

وأكد: أنا فخور جدًا بزملائي، الفوز يمنحك الثقة، الآن يجب أن نتعافى في الوقت المناسب وسنبذل قصاري جهدنا استعدادًا للمباراةالقادمة أمام ريال مدريد.

وواصل: لقد مررنا بموسم صعب، لكن بالمجيء والفوز هنا، أنا فخور حقًا.

وعن عودته من الإصابة: إنه شعور جيد للغاية، أن تكون بصحة جيدة هو أهم شيء في العالم.

وأردف: لقد كانت ستة أسابيع صعبة لكنني أعود، وآمل أن أفعل كل ما في وسعي للتعافي والاستعداد لمباراة دوري أبطال أوروبا، إنهامواجهة كبيرة جدًا بالنسبة لنا.

وواصل: هناك الكثير من العمل الشاق خلف الكواليس ولكني سعيد بالمساهمة في الفريق.

واستكمل: أعتقد أن هذا الموسم بأكمله قد أثبت أن أي فريق يمكنه التغلب على أي فريق، نريد أن نتوافق مع ما كنا نفعله خلال السنواتالخمس الماضية، نريد أن نبني الاتساق كنادي.

واختتم: اليوم وفي المباراة الأخيرة ضد إيفرتون أظهرنا ذلك، هذه خطوة جيدة وسنواصل البناء عليها، وننتقل إلى المرحلة التالية.