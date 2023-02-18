انت الان تتابع خبر الناتو يرد على طلب أوكرانيا تزويدها بذخائر عنقودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ستولتنبرغ في تصريح صحافي خلال مؤتمر ميونخ الأمني: "الناتو لم يوص أو يزود هذه الأنواع من الأسلحة، نحن نوفر المدفعية وأنواعا أخرى من الأسلحة، لكننا لا نوّرد القنابل العنقودية".

وفي وقت سابق، طلب وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، على هامش مؤتمر ميونخ، تزويد كييف بذخائر عنقودية محظورة في العديد من البلدان، لأن أمريكا وشركاءها لديهم مثل هذه الأسلحة "لملايين الطلقات".



وأوضح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، على هامش المؤتمر، أن أوكرانيا ليست طرفا متعاقدا في اتفاقية الذخائر العنقودية والفوسفور الأبيض، وبالتالي، من وجهة نظر القانون، وفقا لكوليبا، لا شيء يمنع استخدام تلك الأسلحة.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية، أن دول "الناتو تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأشار الكرملين إلى أن ضخ أوكرانيا بالسلاح الغربي، لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.