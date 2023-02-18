السعودية تُطالب بمُعالجة وضع اللاجئين السوريين

ياسر رشاد - القاهرة - طالب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بمعالجة وضع اللاجئين السوريين في الخارج والجانب الإنساني بالداخل، مُؤكدًا أن هناك إجماعا في العالم على أن الوضع الراهن في سوريا لا يجب أن يستمر.

جاءت تصريحات الوزير السعودي اليوم السبت، حول الوضع في الجمهورية العربية السورية، خلال جلسة حوارية في مؤتمر ميونخ للأمن.

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الجدير بالذكر أن دمشق علقت يوم أمس على أنباء نقلتها وكالة "سبوتنيك" حول عزم وزير الخارجية السعودي زيارة العاصمة السورية قريبا بعد 11 عاما من القطيعة بين البلدين.

يُذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين انقطعت منذ بدء الصراع في البلاد عام 2011.

وفي وقت سابق، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، وذلك

على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023، في ألمانيا.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة مخرجات الاجتماع الذي جمع بن فرحان والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في بروكسل بشأن مناقشة سبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وحضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.