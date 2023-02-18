قمة الاتحاد الإفريقي.. فلسطين تدعو لمحاسبة الاحتلال على جرائمه

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم السبت، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، واتفاقيات القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، مؤكدًا أنه آن الأوان لمساءلة إسرائيل على جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

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ودعا اشتيه، خلال مشاركته في القمة الإفريقية، المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى بذل المزيد من الجهود من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين، موضحًا أن سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية مبنية على التمييز العنصري، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: ” هذا الاستعمار يسرق أرضنا ويسرق أرواح أطفالنا، فخلال الـ 46 يوما الماضية، قتل 50 فلسطينيا على أيدي هذه الحكومة المتطرفة، التي تسرق الأرض والجغرافيا، وتقتل الإنسان وتسرق المال وتزور الرواية، وتحاصر أهلنا في قطاع غزة، وتنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتشرعن القتل، وإبعاد الفلسطينيين من بيوتهم بعد هدمها”.

وتابع اشتية: “السياسة الإسرائيلية الحالية مبنية على التمييز العنصري، والحكومة الإسرائيلية الحالية صرحت بشكل واضح بأن الشعب اليهودي له الحق الحصري في كافة أراضي إسرائيل، والتي هي أرض فلسطين، وهذا يعني المزيد من الاستيطان وبناء المستعمرات، وبذلك تنتهك إسرائيل القانون الدولي، واتفاقيات القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، ويجب بذل المزيد من الجهود من أجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا”.

وأضاف أن الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي لفلسطين، هذا الاستعمار الذي توّجته مؤخرا الحكومة الإسرائيلية الجديدة، يأخذ نوعا جديدا من الإرهاب في سياسة إطلاق النار للقتل، ومزيد من مصادرة الأرض

وتحويل أصحابها إلى لاجئين، ومزيد من المستعمرات الإسرائيلية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية الحالية المبنية على العنصرية والتطرف، والمزيد من الاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس والخليل.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي، إلى بذل المزيد من الجهود من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين.

ولفت اشتية إلى أن إسرائيل تستمر باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وهو ما لم يحصل في تاريخ البشرية، ونبذل العديد من الجهود وعلى كافة المستويات من أجل تدويل قضيتنا، وبعد غد سيصوت مجلس الأمن على مشروع قرار قدمته المجموعة العربية في الأمم المتحدة، لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والزامها بالاتفاقيات الموقعة معها.

وتابع: ” نواجه فراغا سياسيا خطيرا وبحاجة الى ملء وإعادة إحياء مبادرة السلام العربية، من أجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وكافة الأراضي العربية المحتلة على حدود عام 1967، كما أننا نعمل على تعزيز جبهتنا الداخلية، ونشكر الجزائر ولمصر وأفريقيا على استضافة اجتماعات المصالحة الفلسطينية.

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