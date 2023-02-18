شروط القبول في وظائف السجون للنساء السعودية لعام 1444

ياسر رشاد - القاهرة - المديرية العامة لسجون المملكة العربية السعودية، تصدرت محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية اليوم السبت، بعدما أعلنت عن عدد وظائف السجون للنساء مع وضع بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم للوظيفة وهي مقدمة لكل المواطنات السعوديات والمقيمات على الأراضي السعودية الباحثات عن وظائف .

خطوات التقديم في وظائف السجون للنساء

في البداية يجب أن نقوم بالدخول على موقع أبشر أو توظيف .

ثم ننقر على أيقونة الوظائف المتاحة الآن.

ونستعلم عن الوظائف المتاحة على الموقع وهي حالة عدم وجود وظائف نعاود المحاولة مرة أخرى لاحقاً.

نقوم بالدخول إلى وظائف المديرية العامة للسجون للنساء.

في حالة الرغبة في التسجيل في وظيفة نقوم بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للوظيفة.

نقوم بالضغط على الموافقة على الشروط العامة والأحكام المدونة.

ثم نقوم بالضغط على تقديم الطلب بعد مراجعته عدة مرات حتى نتأكد من صحة البيانات المدونة.

يجب طباعة الطلب والإحتفاظ ببرقم الطلب لتقديمه للمتابعة ومراجعة حالة الطلب.

شروط المتقدمين للوظائف:

أن تكون السيدة المتقدمة للوظيفة تحمل الجنسية السعودية .

أن تكون حسنة السير والسلوك ولا يكون عليها أي أحكام قضائية.

ان يكون حاصلة على المؤهل العلمي المطلوب من الثانوية العامة وبفضل المؤهل الأعلى.

أذا كانت حاصلة على مؤهل علمي من حارج المملكة يفضل أن تقوم بعمل معادلة للشهادة من قبل وزارة التعليم السعودية.

أن تكون المتقدمة لم يسبق لها العمل في أي وظيفة خاضعة للخدمة العسكرية أو تم فصلها.

لا تعمل في أي قطاع سواء عام أو خاص، يجب أن تكون متفرغة.

في حالة إذا كانت متزوجة يجب أن يكون الزوج سعودي الجنسية.

القيام بكل مراحل التقديم للوظيفة والمقابلات الشخصية المطلوبة.