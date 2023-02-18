المجر تُحذر من دخول أوروبا في الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - أصبحت أوروبا، تنجذب بشكل متزايد إلى الصراع في أوكرانيا وتقترب من الانزلاق إليه، و"تتأرجح على شفا الحرب"، هكذا صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، قائلاً "أوروبا تنجرف نحو الحرب، إنها تتأرجح على حبل رفيع، في الواقع إنها بالفعل في حالة حرب بالوكالة"، مُشيرًا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تزود أوكرانيا بالأسلحة وتدريب أفراد الجيش الأوكراني.

وأشار أوربان، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، قد تتجه إلى حد إرسال "قوات حفظ سلام" لكييف.

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وقال: "قريبا سنسمع عما يسمى بقوات حفظ السلام"، محذرا من أن أوروبا "تتأرجح على

شفا الحرب" وتضع نفسها في موقف خطير للغاية.

وأضاف أوربان: "خطر الانجراف نحو الحرب أصبح ثابتا.. بدأ الأمر بتزويد الخوذات ثم ظهرت معدات عسكرية والآن وصل الأمر إلى الدبابات."

كما أشار رئيس الوزراء الهنغاري، إلى أن بودابست اختارت البقاء خارج الأزمة الأوكرانية، و"الناتو" والاتحاد الأوروبي، يؤيدان استمرار العمل العسكري.

مؤكدا أن هنغاريا، ترغب في تحقيق إنهاء فوري للنزاع في أوكرانيا، لكنها "لا تملك القوة للقيام بذلك".