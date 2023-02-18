انتشار فيديو وداع لمراهق نجا من زلزال تركيا وسوريا

استحوذ طالب في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر 17 عامًا على قلوب الأتراك بعد أن صور رسالة وداع لأحبائه أثناء محاصرته تحت أنقاض منزله خلال زلزال 6 فبراير الماضي.

وأظهر الفيديو مرونة وشجاعة ملحوظة لمراهق يعتقد أنه كان يتحدث بكلماته الأخيرة، يسرد إصاباته ويتحدث عن ندمه والأشياء التي يأمل في القيام بها إذا خرج على قيد الحياة. ومن خلال الفيديو، يمكن سماع صرخات محاصرين آخرين.

فيما عثرت فرق البحث والإنقاذ بشكل مثير للدهشة على المزيد من الناجين في أنقاض زلزال 6 فبراير الذي دمر مساحات شاسعة من تركيا وسوريا حتى مع ارتفاع عدد القتلى، كما تم العثور على جسم لاعب كرة القدم المفقود الدولي الغاني كريستيان أتسو في أنقاض مبنى انهار خلال الزلزال.

وداع أخير

حيث أخرج طه إردم هاتفه المحمول عندما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات مسقط رأسهم «أديامان» في الساعات الأولى من يوم 6 فبراير.

وبدأ في تسجيل وداع أخير على أمل اكتشافه بعد وفاته.

وقال: «أعتقد أن هذا هو آخر فيديو سألتقطه».

«ما زلنا نرتعد. الموت، يا أصدقائي، يأتي في وقت لا يتوقعه المرء فيه على الأقل». يقول طه قبل أن يقرأ صلاة المسلم بالعربية.

لكن طه كان مقدرًا له أن يكون من بين أول من تم إنقاذهم من المبنى المدمر. وسحبه الجيران من تحت الأنقاض بعد ساعتين واقتادوه إلى منزل عمة.

وبعد عشر ساعات من الزلزال، تم إنقاذ والديه وإخوته.

التطورات الرئيسية

وعثرت فرق البحث والإنقاذ بشكل مثير للدهشة على المزيد من الناجين في أنقاض زلزال 6 فبراير الذي دمر مساحات شاسعة من تركيا وسوريا حتى مع ارتفاع عدد القتلى من أسوأ كارثة في التاريخ التركي الحديث.

فيما يلي نظرة على التطورات الرئيسية يوم السبت بعد الزلزال.

وتجاوز عدد الوفيات في تركيا 40.000 وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، يونس سيزر، إن عدد الوفيات الناجمة عن الزلزال في البلاد ارتفع إلى 40642.

تضرر هاتاي

وكانت هاتاي واحدة من أكثر المحافظات تضررا من بين 11 محافظة في المنطقة المنكوبة التركية.

وتم العثور على جسم لاعب كرة القدم المفقود، حيث انتشلت فرق البحث جثة لاعب كرة القدم الدولي الغاني كريستيان أتسو في أنقاض مبنى انهار خلال الزلزال، بحسب ما أعلن مدير أعماله.