هاريس: روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا

ذكرت نائبة الرئيس كامالا هاريس إن الولايات المتحدة قررت أن روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا، مؤكدة على أنه «يجب تحقيق العدالة» للجناة.

وفي حديثها في مؤتمر ميونيخ للأمن، قالت إن المجتمع الدولي لديه مصلحة أخلاقية وإستراتيجية في ملاحقة تلك الجرائم، مشيرًا إلى خطر قيام الحكومات الاستبدادية الأخرى بالاستفادة إذا تم تقويض القواعد الدولية.

هجوم منهجي

وقالت هاريس: «شنت القوات الروسية هجوماً منهجياً وواسع النطاق ضد السكان المدنيين - وهي أعمال شنيعة مثل القتل والتعذيب والاغتصاب والترحيل». كما أشارت إلى «القتل على غرار الإعدام والضرب والصعق بالكهرباء».

وقررت إدارة بايدن رسميًا في مارس أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا وقالت إنها ستعمل مع آخرين لمحاكمة الجناة. ويذهب تحديد الجرائم ضد الإنسانية إلى أبعد من ذلك، حيث يشير إلى أن الهجمات ضد المدنيين تُنفذ على نطاق واسع وبطريقة منهجية.

مضيفة: «رحلت السلطات الروسية قسراً مئات الآلاف من الأشخاص، من أوكرانيا إلى روسيا، بينهم أطفال». «لقد فصلوا الأطفال بقسوة عن عائلاتهم».

جثث المدنيين

كما أشارت هاريس إلى الهجوم الذي وقع منتصف مارس على مسرح في مدينة ماريوبول الإستراتيجية الساحلية، حيث كان المدنيون يحتمون، مما أسفر عن مقتل المئات، وإلى صور جثث المدنيين التي تُركت في شوارع بوتشا بعد الانسحاب الروسي من المنطقة. منطقة كييف الربيع الماضي.

وقالت إنها، بصفتها مدعية عامة سابقة والرئيسة السابقة لوزارة العدل في كاليفورنيا، تدرك «أهمية جمع الحقائق وتحميلها ضد القانون».

مضيفة: «في حالة تصرفات روسيا في أوكرانيا، قمنا بفحص الأدلة، ونعرف المعايير القانونية، ولا شك في ذلك». «هذه جرائم ضد الإنسانية».

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين، الذي كان يحضر مؤتمر ميونيخ أيضًا، في بيان صدر عندما تحدث هاريس «إننا نحتفظ بالجرائم ضد الإنسانية في الجرائم الأكثر فظاعة».

ويؤكد التصميم الجديد على «المدى المذهل» للمعاناة التي يتعرض لها المدنيون الأوكرانيون و «يعكس أيضًا التزام الولايات المتحدة العميق بمحاسبة أفراد القوات الروسية وغيرهم من المسؤولين الروس عن فظائعهم»، على حد قوله.

تجمع سنوي

واوضحت هاريس في التجمع السنوي لمسؤولي الأمن والدفاع من جميع أنحاء العالم: «دعونا نتفق جميعًا - نيابة عن جميع الضحايا، المعروفين وغير المعروفين، يجب تحقيق العدالة».

وقالت إنه إذا نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مهاجمة القواعد والأعراف الدولية، فإن «الدول الأخرى يمكن أن تتجرأ على اتباع مثاله العنيف». «يمكن للقوى الاستبدادية الأخرى أن تسعى إلى ثني العالم على إرادتها، من خلال الإكراه والتضليل وحتى القوة الغاشمة.»

وأجاب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن «روسيا شنت حرب إبادة جماعية ضد الأوكرانيين لأنهم لا يعترفون بهويتنا ولا يعتقدون أننا نستحق الوجود كدولة ذات سيادة».

وقال: «كل ما ينبع من ذلك هو جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفظائع أخرى مختلفة ارتكبها الجيش الروسي في أراضي أوكرانيا». «دع المحامين يفرزون على وجه التحديد أي قانون ينتمي إلى المكان من حيث التأهيل القانوني».

- حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء الغربيين في خطاب بالفيديو أمام مؤتمر ميونيخ على تسريع دعمهم العسكري لأوكرانيا، معلناً أن «السرعة تعتمد عليها الحياة».

- وأعرب كوليبا عن ثقته في أن أوكرانيا ستتلقى في نهاية المطاف طائرات مقاتلة من شركائها، على الرغم من ترددهم الحالي.

- وأشار إلى أنهم رفضوا في البداية تقديم ستة أنواع أخرى من الأسلحة الثقيلة التي تم تسليمها أو وعدت بها لاحقًا لأوكرانيا - الأسلحة المضادة للدبابات والمدفعية وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق وأنظمة الدفاع الجوي والدبابات والصواريخ بعيدة المدى.