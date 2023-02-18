«توجيهات رئاسية جديدة» .. تفاصيل إجتماع السيسي ورئيس الوزراء

الشارقة - اميمة ياسر - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأعقب ذلك، اجتماع، منفصل للرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على جهود إنتاج وتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، حيث وجه بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، موجها بسرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل لا سيما التي تدخل في صناعة الأعلاف، بما يحّد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم في ضبط الأسعار.

كما تم عرض تطورات تنفيذ عدد من مشروعات الأمن الغذائي خاصة ما يتعلق بتنمية الثروة الحيوانية بكافة محاورها، حيث اطلع الرئيس على جهود تطوير السلالات المصرية للثروة الحيوانية لتعزيز إنتاجها من اللحوم والألبان، لا سيما من خلال مراكز التلقيح الصناعي وخطوط التحسين الوراثي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية وتدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة.

ووجه الرئيس بتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة، لما لذلك من مردود إيجابي لصالح المربين والمزارعين، فضلا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، بما يدعم الجهود المكثفة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.

خروج عدد من صغار المنتجين

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الدواجن ومشتقاتها بنسبة ضئيلة للغاية مع بدء صيام المسيحيين.

وأضاف السيد، اليوم السبت، أن نسبة الانخفاض ستكون قليلة برغم التراجع على الطلب؛ نتيجة استمرار أزمات صناعة الدواجن نفسها.

وأشار إلى استمرار ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفاع سعر الأعلاف وانخفاض معدلات الإنتاج؛ نتيجة خروج عدد من صغار المنتجين.

وتابع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة: الحديث عن الخروج من الأزمة قبل شهر رمضان المبارك، لا يقتصر على محاولات محدودة من قِبل الجميع؛ سواء قرار إعفاء المزارع أو الاستيراد من الخارج.

وطالب بضرورة دعم الصناعة وفقا لأسعار الأعلاف والمراقبة الجيدة لمستلزمات الإنتاج والحد من نظام التداول الحر، مضيفًا أن الاستناد إلى انخفاض طلب فئة ليس حلًّا نهائيًّا للأزمة.