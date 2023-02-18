شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان الشيوخ" تناقش تطوير كورنيش دمياط الجديدة وصيانة الإنارة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، غدا الأحد، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن إنشاء سوق للخضار والفاكهة في أبو قرقاص، وتأسيس مجمع خدمات أبو قرقاص بمحافظة المنيا، إضافة إلى مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبری، بشأن صيانة شبكة الإنارة بمحافظة الإسكندرية، وآخر مقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة تقسيم حي المقطم إلى عدد 2 حي وقسمين شرطة.

بينما تبحث الإثنين المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف، بشأن تقنين وضع المتخللات أسوة بالمباني المقامة على الأراضي المجاروة لها، والتي فقدت الضفة الزراعية خارج الأحوزة العمرانية، وآخر للنائب وليد التمامي، بشأن تطوير كورنيش مدينة دمياط الجديدة.

يأتي ذلك على هامش مناقشة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تعديل تشريعى جديد مقدم من الحكومة لدعم الصناعة والمصانع الجديدة، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والذي جاء فى إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم.