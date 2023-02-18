شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أرتيتا بعد الفوز على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، على التعليق عن الفوز فى مواجهة أستون فيلا، والتى أنتهت منذ قليل بتفوق الجانرز برباعية مقابل هدفين، فى الجولة ال24 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وأعرب أرتيتا عن سعادته بعودة الإنتصارات والروح إلى الفريق، خاصة أن مواجهة اليوم لم تكن سهلة، بعدما تمكن الفريق من العودة إلى اللقاء، بعد أن تأخر بهدفين مقابل هدف وحيد فى بداية أحداث الشوط الثاني.

وأكد أرتيتا أن الفوز مهما للغاية للعودة مرة أخري لإطار المنافسة والصدارة، لا سيما أن الفريق كان تعرض للعديد من التعثرات فى الجوالات الأخيرة، حيث فشل المدفعجية فى الإنتصار فى آخر 3 مواجهات خاضها الفريق قبل هذا اللقاء.



أرتيتا: المنافسة على البيرميرليج صعبة

وشدد أرتيتا فى حديثه أن المنافسة على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لن تكون سهلة، يأتي ذلك أشتد الصراع بين الجانرز والسيتي على صدارة جدول ترتيب المسابقة، ومن ثم فإن الحسم لن من المتوقع أن يكون فى الجولة الأخيرة، بعد هذه المنافسة الشرسة.

وأضاف المدرب، أن الجميع معرض للسقوط خلال المباريات القادمة، حيث أنه لا يوجد لقاءا سهلا فى الجوالات القادمة، سواء أكانت فى قمة الترتيب أو القاع، الشئ الذي سيشعل من المنافسة فى جوالاتها الأخيرة.



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويعتلي أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، فى حين يحل مانشستر سيتي فى مركز الوصافة برصيد 52 نقطة.