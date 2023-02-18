شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يسخر من حكم مواجهة أستون فيلا رغم الفوز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سخر ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، من حكم مباراة فريقه أمام أستون فيلا اليوم السبت، رغم الفوز في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ونجح آرسنال في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة في آخر 3 جولات، بتحقيق فوز مثير على حساب مضيفه أستون فيلا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين بالبريميرليج.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق حتى الدقيقة 90، الأمر الذي أدى إلى توتر أرتيتا بعدما كان فريقه قريبًا من التعثر للمباراة الرابعة على التوالي.

وفي الدقيقة 90، تحصل آرسنال على مخالفة في وسط ملعبه نفذها لاعبو المدفعجية سريعًا بحثًا عن تسجيل الهدف الثالث، ليقرر حكم اللقاء إعادة الكرة من جديد مع القيام بإشارة بيديه.

وأثار ذلك القرار غضب أرتيتا، الذي سخر من الحكم بتكرار نفس الحركة مع إيماء ساخرة بالوجه، قبل أن يسدد جورجينيو كرة قوية من خارج المنطقة، اصطدمت بالعارصة ومن ثم بالحارس إيمليانو مارتينيز، معلنة تقدم آرسنال بالهدف الثالث، قبل أن يطلق جابريل مارتينيلي رصاصة الرحمة بإضافة الهدف الرابع في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.