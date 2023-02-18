شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تتفقد متحف شرم الشيخ.. وتؤكد: صرح عالمى يبرز عظمة تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، مساء اليوم السبت، متحف شرم الشيخ.

جاء ذلك على هامش الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة لمحافظة جنوب سيناء لبحث آليات تعزيز التدفق السياحي، حضر الجولة إلهام فودة مدير الاتصال السياسي بوزارة السياحة، و ماريان سعيد مدير المتحف، وشاهندة عبدالقادر مدير المكتب الفني للمتحف، وحسين حسين مدير مكتب السياحة بشرم الشيخ.

وتفقد الوفد قاعات المتحف الثلاث واستمع لعرض تفصيلي عن مقتنيات المتحف وتاريخ العصور المختلفة التي يشملها، و التي من أبرزها الملك توت عنخ امون .

وتساءلت النائبة نورا علي، عن توقيتات العمل ومعدلات الزيارة وأسعار التذاكر، حيث أجابت مدير المتحف بأن عدد الزيارات حاليًا تصل إلى 100 زيارة يوميًا بأسعار تذاكر تقدر ب200 للأجانب و40 جنيه للمصريين.

ووجهت النائبة نورا علي وأعضاء الوفد تحية شكر وتقدير للقائمين على إدارة هذا الصرح الوطني العالمي المبهر الذي يبرز عظمة تراثنا الحضاري.