زلزال تركيا.. حصيلة ضحايا الكارثة تُواصل الارتفاع

ياسر رشاد - القاهرة - ضرر ومأساة كبيرة سجلها الزلزال المُدمر الذي هز الجنوب التركي، ولكنه زاد مخاوف كانت دفينة، حول الزلزال المُتوقع أن يضرب إسطنبول، أكبر مُدن البلاد، وأكثرها اكتظاظًا بالسكان، وفي هذا السياق، ارتفعت حصيلة ضحايا الكارثة إلى 40642 قتيلاً، حسبما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد.

ووفقًا لـ "الأناضول" التركية، اكتملت في ولاية ملاطية، 40 بالمئة من البنية التحتية لمدينة المنازل مُسبقة التجهيز، المُخصصة لمنكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.

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وتُواصل فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أعمال بناء المدينة على مساحة إجمالية قدرها 190 ألف متر مُربع.

وسيتم نصب 2100 منزل في المدينة، وتبلغ مساحة كل واحد منه 21 مترا

مُربعًا، ومُزودة بالمرافق الأساسية مثل المرحاض والحمام والتدفئة، وبدأت الفرق بتركيب المنازل في الأماكن التي انتهت فيها أعمال البنية التحتية.

ومن المُنتظر أن يتم إيواء 10 آلاف و500 شخص في المدينة عقب الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والمُمتلكات في البلدين.