سوناك يطرح سؤالاً جدليًا أمام مؤتمر ميونخ للأمن

ياسر رشاد - القاهرة - طرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، سؤالاً جدليًا أمام مؤتمر ميونخ للأمن "2023"، في كلمته اليوم السبت، قائلاً "إذا كُنت دولة أوروبية ولديك مُعدات عسكرية في مُستودعاتك، فاسأل نفسك سؤالاً حول ممّ تم تصميمها بغرض حمايتك، وما هو الهدف منها. فإذا كانت بعض هذه المُعدات من الترسانة الموجودة تُساعد الآن في تعطيل دبابة روسية، ألن يكون في هذه الحالة بالضبط ما هو موجود في المستودع والذي كان ينبغي استخدامه من أجله؟."

وأضاف سوناك، "انخفاض مخزونات أسلحة دول الغرب ليس أمرًا سلبيًا، وإن ما يتم إرساله إلى كييف "يفي بمُهمته الرئيسية في إضعاف القوات الروسية وتعزيز أمننا."

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وأردف قائلاً "لذلك لا أعتقد أن نضوب الاحتياطيات العسكرية مشكلة، وأن يُنظر إليه بصورة صارمة بطريقة سلبية، فقد تم إنشاؤه لهذا الغرض. لذلك حتى عندما تُستنفد ترساناتنا،

فإذا ساهمت في إضعاف الجيش الروسي، فإنها تُساعد على تعزيز أمننا ".

وفي الوقت نفسه، أقرّ سوناك بالحاجة إلى تجديد ترسانات الدول التي تُقدم المساعدة لأوكرانيا، وشدّد على أن العمل جارٍ بالمملكة المتحدة في هذا الاتجاه.

وبحسب سوناك، فإن أمن أوكرانيا ليس فقط على المحك، ولكن أيضًا أمن القارة الأوروبية والنظام العالمي "الذي ضمن السلام والأمن لمُدة 80 عامًا".

وقال رئيس الوزراء البريطاني: "نحن نتحدث عن أمن وسيادة كل دولة"، مُشيرًا إلى أن تصرفات روسيا "تُشكل تهديدًا أكثر وضوحًا لكُل شيء"، كما تعتقد بريطانيا وحُلفاؤها.