تونس تشكر الأمين العام على إنجاح قمة الفرانكفونية

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار في أديس أبابا، عن جهود الأمين العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية، لإنجاح قمة جربة الفرنكوفونية المنعقدة في نوفمبر 2022.

وجاء ذلك خلال لقاءه مع لويز موشيكيوابو الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية، على هامش مشاركته في الدورة 36 ​​لقمة الاتحاد الإفريقي.

وأكد وزير الخارجية على الأهمية

التي توليها تونس لمتابعة تنفيذ إعلان جربة وتوصيات هذه القمة ، لا سيما في هذا الوضع العالمي مع تحديات متعددة.

اتفق الطرفان على إجراء مزيد من المشاورات حول وضع خارطة طريق لتنفيذ إعلان جربة.