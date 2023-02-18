المجر تسعى لإنهاء فوري للنزاع في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تسعى المجر، إلى إنهاء فوري للنزاع في أوكرانيا، لكنها "لا تملك القوة للقيام بذلك"، هكذا صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قائلاً "إن بلاده اختارت البقاء خارج الأزمة الأوكرانية، و"الناتو" والاتحاد الأوروبي، يؤيدان استمرار العمل العسكري".

وقال أوربان: "لدينا خيار واحد فقط، البقاء خارج الحرب"، وشدد رئيس الوزراء على أن هذا ليس بالأمر السهل كعضو في "الناتو" والاتحاد الأوروبي، لأن "الجميع هناك في صف الحرب"، باستثناء هنغاريا.

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وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا منذر 24 فبراير، بهدف حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن

العملية الخاصة كانت إجراء قسريا، ولم تترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك، فقد نشأت مخاطر أمنية بحيث كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى.

وبحسبه، تحاول روسيا منذ 30 عاما الاتفاق مع "الناتو" على مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردا على ذلك إما خداعا وأكاذيب ساخرة، أو محاولات للضغط والابتزاز، بينما الحلف، في هذه الأثناء، على الرغم من احتجاجات موسكو، يتوسع بثبات ويقترب من حدود روسيا.