ياسر رشاد - القاهرة - سيطرت القوات الروسية على شمال مدينة أوغليدار، ما يسمح بقطع الإمدادات للقوات الأوكرانية في اتجاه مارينسكي، حسبما أفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، قائلاً إن "هناك العديد من المواقع المحصنة للقوات الأوكرانية في محيط المدينة، لكن القوات الروسية تتحرك إلى الأمام".

وقال بوشيلين: "في اتجاه أوغليدار، لا يزال الوضع صعبا، نظرا لاستمرار العدو في نقل الاحتياطيات، بكميات كبيرة، وبغض النظر عن الخسائر، تحشد سلطات كييف جميع القوى البشرية وليس فقط العسكريين من القوات الأوكرانية.. يمكننا الآن أن نقول إن تلك الأكواخ الموجودة في الجزء الشمالي من أوغليدار، وما إلى ذلك تخضع لسيطرة قواتنا، لكن حتى الآن لا يوجد أعمال قتالية في المدينة نفسها".

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وتقع مدينة أوغليدار جنوب غرب دونيتسك، وأشارت سلطات جمهورية دونيتسك، إلى أن المدينة مركز لوجيستي مهم، وستؤدي السيطرة

عليها إلى فتح فرص لمهاجمة المواقع الأوكرانية في عدة اتجاهات، وستسمح بقطع إمداد القوات الأوكرانية في اتجاه مارينسكي.

وفي وقت سابق، فر ضباط وجنود اللواء رقم 72 الآلي المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية بعد أن سرقوا مركبات MaxxPro وVAB المدرعة التي بقيت في المدينة وتخلوا عن مرؤوسيهم واختفوا في اتجاه غير معلوم.

وجاء ذلك بعد أن فرضت وحدات اللواء رقم 155 من مشاة البحرية لأسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية ومفرزة القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بجمهورية دونيتسك الشعبية رقابة على النيران على الطريق السريع "إم-50" أوغليدار بوكروفسك.