ياسر رشاد - القاهرة -

تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات ودية واستراتيجية مع أوكرانيا، وتُولي أهمية كبيرة لنجاح انتقالها إلى ديمقراطية ذات اقتصاد سوق مُزدهر، وفي هذا السياق، كشفت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، الأحداث المُقبلة التي ستشهدها كييف.

ووفقًا لـ "تاس" الروسية، حذرت كامالا هاريس، متحدثة في مؤتمر ميونخ للأمن العالمي، من أن أوكرانيا "ستشهد المزيد من الأيام المُظلمة والصعبة".

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وقالت هاريس: "ليس لدينا أوهام بشأن ما سيحدث، ستشهد أوكرانيا المزيد من الأيام المُظلمة، سيستمر الشعور بالآثار العالمية المُتتالية من قبل البلدان القريبة والبعيدة، من إفريقيا إلى جنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الكاريبي".

ويوم الجمعة، قال الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، في مقابلة مع بوابة "كونسورتيوم نيوز"، إن إطلاق روسيا لعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا كان مُبررًا.

ووفقًا له، أدت "عوامل معينة" إلى حقيقة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرر إجراء عملية خاصة، مُوضحًا: "لم تبدأ العملية بدون داع، توسع الناتو، وفكرة أن الناتو يُمكن أن يأخذ أوكرانيا إلى صفوفه، كل هذه الأشياء تُثير القلق".

كما أشار الصحفي الأمريكي، إلى تصرفات واشنطن العدوانية تجاه دول العالم.

وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا مُنذ 24 فبراير، بهدف حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمُدة 8 سنوات.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريًا، ولم تترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك، فقد نشأت مخاطر أمنية بحيث كان من المُستحيل الرد بوسائل أخرى.

وتُحاول روسيا مُنذ 30 عامًا الاتفاق مع "الناتو" على مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما خداعا وأكاذيب ساخرة، أو محاولات للضغط والابتزاز، بينما الحلف، في هذه الأثناء، على الرغم من احتجاجات موسكو، يتوسع بثبات ويقترب من حدود روسيا، وفقًا لـ "بوتين".