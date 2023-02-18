وصول الدفعة الثالثة من منحة المشتقات البترولية السعودية لميناء عدن

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت اليوم الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن بإجمالى 45000 طن متري من الديزل و 30,000 طن لتري من المازوت.
تسهم الدفعة الجديدة في تشغيل 70 محطة توليد كهرباء لتشغيل الخدمات الأساسية وتنشيط الحركة التجارية واليومية.
وقالت مصادر فى البرنامج السعودى لإعمار اليمن أن أعمال الإنشاءات فى مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بمحافظةالمهرة تقترب من نهايتها. تقام المدينة على مساحة مليون متر وتضم 110 سرير وتساهم فى توفير الخدمة الطبية لسكان محافظة المهرة والمحافظات المجاورة.
كما توفر مدينة الملك سلمان خدمة تعليمية طبية مميزة للعاملين في القطاع الطبي بمحافظة المهرة.