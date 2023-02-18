وصول الدفعة الثالثة من منحة المشتقات البترولية السعودية لميناء عدن

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت اليوم الدفعة الثالثة من ‎منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن بإجمالى 45000 طن متري من الديزل و 30,000 طن لتري من المازوت.

محمد يوسف

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