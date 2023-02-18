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وصول الدفعة الثالثة من منحة المشتقات البترولية السعودية لميناء عدن

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ياسر رشاد - القاهرة - وصلت اليوم الدفعة الثالثة من ‎منحة المشتقات النفطية إلى ميناء عدن بإجمالى 45000 طن متري من الديزل و 30,000 طن لتري من المازوت.

 

تسهم الدفعة الجديدة في تشغيل 70 محطة توليد كهرباء لتشغيل الخدمات الأساسية وتنشيط الحركة التجارية واليومية.

 

وقالت  مصادر فى البرنامج السعودى لإعمار اليمن أن أعمال الإنشاءات فى مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بمحافظة

المهرة تقترب من نهايتها. تقام المدينة على مساحة مليون متر وتضم 110 سرير وتساهم فى توفير الخدمة الطبية لسكان محافظة المهرة والمحافظات المجاورة.

 

كما توفر مدينة الملك سلمان خدمة تعليمية طبية مميزة للعاملين في القطاع الطبي بمحافظة المهرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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