شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة ينافس ليفربول على ضم نجم تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني دخل في سباق التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ماسون مونت مع البلوز في صيف 2024، ويرفض اللاعب الإنجليزي عروض التجديد حتى الآن.

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو الإيطالي"، أن نادي برشلونة انضم إلى الأندية الراغبة في التوقيع مع مونت في الصيف المقبل، لتدعيم صفوفه.

وتابع: "ماسون مونت يطلب الحصول على راتب كبير في عقده الجديد، على شاكلة اللاعبين المنضمين حديثا إلى البلوز، وهو ما يعرقل مفاوضات تجديده".

واختتمت: "تشيلسي سوف يضطر إلى بيع مونت في الصيف المقبل، إذا استمر في رفض عروض التجديد، من أجل الاستفادة المادية من ورائه".

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أيضًا أن اللاعب على طاولة ليفربول، للحصول على توقيعه وتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.