انت الان تتابع خبر ارتفاع عدد ضحايا "الزلزال المدمر" في تركيا إلى 40642 قتيلا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، إنه "تم انتشال ثلاثة أشخاص أحياء، بينهم طفل، من تحت أنقاض مبنى في مدينة أنطاكية في جنوب تركيا، اليوم السبت، بعد مرور 296 ساعة على الزلزال المدمر".

يقول الخبراء إن "معظم عمليات الإنقاذ تحدث في غضون 24 ساعة بعد الزلزال".



وسجلت سوريا أكثر من 5800 قتيل، ولم يتغير عدد القتلى المعلن في سوريا منذ أيام.

وغادرت العديد من فرق الإنقاذ الدولية منطقة الزلزال الواسعة، واصلت فرق محلية البحث في حطام المباني المدمرة، يوم السبت؛ على أمل العثور على المزيد من الناجين الذين تحدوا الصعاب.