انت الان تتابع خبر فنلندا تعتزم الانضمام الى الناتو مع السويد في نفس الوقت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مارين خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "أرسلنا إشارة واضحة جدًا إلى تركيا وأيضًا إلى المجر، التي لم تصادق بعد، بأننا نريد الانضمام إلى الناتو معًا، وذلك يصب في مصلحة الجميع".

وأضافت: "نريد الانضمام إلى الناتو مع السويد، في الوقت نفسه، ليس فقط لأننا جيران وخير شركاء، بل أيضًا بسبب قضايا ملموسة جدًا، لاسيما التخطيط الأمني للناتو في كل أنحاء الشمال".



ولفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مطلع شباط/فبراير إلى أن "البرلمان التركي قد يوافق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، من دون أن يقوم بمبادرة مماثلة تجاه السويد، علمًا أن الدولتين قدمتا طلبي انضمامهما معًا، وما زالت تركيا تعرقلهما".

وتتهم تركيا السويد بإيواء ناشطين ومتعاطفين مع الأكراد ترى أنهم "إرهابيون"، خصوصًا أولئك المنتمين إلى حزب العمال الكردستاني.

ودعا قادة الدول الثلاثين الأعضاء في الناتو السويد وفنلندا إلى الانضمام للحلف في قمة عقدت في مدريد في تموز/يوليو 2022.

ووقعت ثلاثون دولة على بروتوكولات الانضمام وصادقت عليها 28 دولة، باستثناء تركيا والمجر.

