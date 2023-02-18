انت الان تتابع خبر العراق.. انطلاق عملية "سيوف الحق" بمرحلتها الثانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ولغرض إدامة الزخم واستمرارا للضغط على ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة، وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، وبتواجد ميداني من قبل قائد القوات البرية والقادة والآمرين بكافة المستويات باشرت ثلاث قيادات عمليات هي الجزيرة وغرب نينوى وصلاح الدين بعملية (سيوف الحق- المرحلة الثانية )".وأشار البيان إلى أن هذه العملية "هي جزء من عملية كبرى بعموم قواطع العمليات ومستمرة منذ اسبوع وتشترك بها كل قواتنا الامنية البطلة وباسناد من القوة الجوية وطيران الجيش وبقية الصنوف الساندة".