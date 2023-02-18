انت الان تتابع خبر مقتل ثلاثة من "أهم" تجار المخدرات في المثنى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري، وبتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة محافظة المثنى اللواء الحقوقي أمجد العوادي، وضمن الممارسات الأمنية الواسعة ووفق الواجبات الموكلة إليها بإلقاء القبض على تجار ومتعاطي المواد المخدرة للقضاء على هذه الآفة والاستمرار بمكافحة انتشارها وتشديد إجراءات محاربتها".وأشار إلى "شروع قوة من قيادة شرطة المثنى مكونة من الفوج التكتيكي و قسم مكافحة الاجرام و السوات ومديرية شرطة السماوة الصوب الصغير بحملة تفتيش واسعة لاوكار تجار ومتعاطي المخدرات واثناء انتشارها تعرضت لإطلاق نار من مجهولين و قامت القوة بالرد على مصدر اطلاق النار وتمكنت من قتل ثلاثة من اهم تجار المخدرات المطلوبين حسب المادة ٢٨ مخدرات، وبحوزتهم مواد مخدرة وبندقية كلاشنكوف وM4".

ولفت البيان، إلى "إصابة احد المنتسبين بجروح طفيفة اثناء هذا الواجب".