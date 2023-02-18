كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا.. واليابان تؤكد: يمكنه الوصول إلى الولايات المتحدة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن جارتها كوريا الشمالية، أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي، في بيان نقلته وكالة "يونهاب" الرسمية، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي يوم السبت، وهو ثاني إطلاق من نوعه هذا العام".

من جانبه، قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، إن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، يمكنه الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "هامادا"، خلال مؤتمر صحفي، أن "تحليل بيانات الإطلاق اليوم، أظهر أن الصاروخ قادر على قطع مسافة 14 ألف كيلومتر والوصول إلى الأراضي الأمريكية".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات اليابانية أن الصاروخ ظل في الجو لمدة 66 دقيقة، ويبلغ مداه نحو 900 كم وأقصى ارتفاع له هو 5700 كم.

وأكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في تصريحات صحفية أن "الصاروخ سقط في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة، شرقي هوكايدو".

ومطلع الشهر الماضي، أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت اختبارا لنظام إطلاق صواريخ لتأكيد فعالية أدائه، مؤكدةً أن الصواريخ أصابت الهدف المحدد بدقة في بحر اليابان.