شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد يعلن تنظيم عددا من المؤتمرات للترويج للاستثمار ودعم الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إننا كهيئات الحزب المكتب التنفيذي والهيئة العليا والهيئة البرلمانية للوفد في النواب والشيوخ، سنعقد سلسلة من الاجتماعات للإعلان عن مقترحاتنا بشكل مستمر لدعم اقتصاد الدولة والنهوض بالصناعة المحلية، وتقديم المشورة والمساعدة المستمرة للسلطة التنفيذية كما سنقوم بتنظيم عدد من المؤتمرات للترويج للاستثمار في مصر ودعم الاقتصاد ونستضيف عدد كبير من رجال الأعمال وذوي الخبرة من الوفد ومن خارج الوفد.

جاء ذلك مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت لإطلاق مبادرة لدعم الإقتصاد المصري والاصطفاف خلف القيادة السياسية

وقرر رئيس حزب الوفد تكليف النائب الدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا للحزب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة بالحوار الوطني بالتنسيق مع كافة أعضاء وهيئات الحزب للإشراف على تنفيذ المبادرة.

وقال يمامة إن الرئيس السيسي الرخصة الذهبية للتسهيل على المستثمرين، هذا بالإضافة إلى الإستراتيجية القومية لتطوير صناعة النسيج التي أطلقتها الحكومة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تشمل خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج والصباغة، والتي تشمل 65 مصنعاً ومبنى خدمياً بجميع الشركات التابعة، وتيسيرات متعددة لجذب رؤوس الأموال كل هذه التحركات يجب أن ندعمها ونشيد بها بل ونتحرك جميعاً للمضي قدما بدولتنا نحو مستقبل أفضل.

وتابع رئيس حزب الوفد: لا يفوتني كرئيس حزب الوفد أن نقدم كل الشكر لأشقائنا العرب، السعودية والإمارات والكويت وغيرها من الدول العربية التي تقف إلى جانب مصر دائماً، ونثمن دورهم في دعم الدولة المصرية عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

استطرد: نود التأكيد أن لدينا قاعدة عامة مجردة لا يمكن أن نحيد عنها مفادها "سنظل نختلف جميعاً في قضايا عدية لكن هناك قضية واحدة سنظل نتفق عليها وهي الوطن".