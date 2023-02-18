شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد يطلق مبادرة لدعم الاقتصاد المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، عن إطلاق مبادرة لدعم الاقتصاد المصري والاصطفاف خلف قيادتنا السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى، متابعا: ندعو الجميع أحزابا وحركات، ونواب الشعب تحت قبة البرلمان بغرفتيه، رجال الأعمال وخيرة أبناء مصر من الاقتصاديين والخبراء، مواطنينا داخل حدود الدولة والمصريين بالخارج أن تقف خلف الدولة ونقدم كل الدعم الكامل لها في مختلف الاتجاهات للنهوض باقتصاد بلدنا الحبيب مصر.

أضاف عبد السند خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر حزب الوفد، اليوم السبت، أن هذه المبادرة تأتى إيمانا من حزب الوفد "بيت الأمة" بدورنا كحزب وطنى تأسس على يد سعد باشا زغلول في خضم قضية وطنية، وسيظل على هذا النهج ومرورا بزعماء وقادة تاريخين كان لهم الانحياز الكامل لبلدنا الحبيب مصر في مختلف الظروف، وفى ظل الأزمة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا.

أضاف: أننا لاحظنا في الفترة الأخيرة أن هناك تحرك جاد وقوى من الدولة المصرية ممثلة في قيادتنا السياسية والحكومة لاحياء الصناعة المصرية وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال وتوجيهات رئاسية بدعم وتشجيع القطاع الخاص، وتحرك واع بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.