شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمان زيمبابوى يزور محافظة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جايكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي على زيارة محافظة أسوان، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مصر بناءً على دعوة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصةً على الصعيد البرلماني، وفي إطار حرص مصر على دفع العلاقات قدماً مع الأشقاء في أفريقيا.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها سكرتير عام محافظة أسوان وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، قام رئيس برلمان زيمبابوي بتفقد المعالم السياحية في المحافظة والتعرف عن قرب على تاريخ الحضارة المصرية، كما قام بزيارة مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان كنموذج لمحطات الطاقة الشمسية المتطورة.