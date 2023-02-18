شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تلتقى غرفة الغواصين فى شرم الشيخ..وتوصية بعقد جلسات لحل المشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي وفد لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، الذى يزور محافظة جنوب سيناء، بغرفة الغواصين بمدينة شرم الشيخ.

واستمعت اللجنة لجميع المشكلات التي تواجه قطاع سياحة الغوص والأنشطة البحرية في ظل وجود مقاصد سياحية أخرى منافسة والتي تتطلب تنسيق كافي مع الجهات المعنية المختصة والوزارات لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع والاستثمارات والمنشات السياحية.

وعرض الغواصين أبرز المشكلات التي تواجههم وعلي رأسها تكسير وإتلاف الشعاب المرجانية بسبب عدم وجود أو تركيب الشمندورات اللازمة لرباط اليخوت عوضاً عن رباط اليخوت بالشعاب مما أدى لتكسير وإتلاف الشعاب أثناء عملية الرباط.

وأكد الغواصين أن من أهم المشكلات التي تواجههم تفاقم مشكلة الصيد الجائر وعدم الإلتزام بفترات منع الصيد وخاصة داخل المحميات وغيرها من المشكلات.

وقالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن اللجنة تزور جنوب سيناء من أجل الوقوف على جميع المشكلات والاستماع المستثمرين والعاملين بالقطاع والعمل علي حلها.

وأشارت إلي أن اللجنة سوف تقوم بجلسات استماع بمجلس النواب، بحضور مستثمري القطاع وممثلي الحكومة للعمل علي إزالة جميع المعوقات التي تواجه القطاع.