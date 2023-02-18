أوكرانيا: روسيا قصفت منطقة خيرسون 65 مرة خلال يوم

ياسر رشاد - القاهرة - في ظل التصعيد الروسي على أوكرانيا أعلنت، اليوم السبت، الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون أن القوات الروسية قصفت منطقة خيرسون 65 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وقالت الإدارة العسكرية إن القصف الروسي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم

الأوكرانية.

وأشارت إلى أن الجيش الروسي استخدم المدفعية وقذائف الهاون والدبابات وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق وطائرات بدون طيار ، وأوضحت أن المقذوفات الروسية أصابت منازل منفصلة ومجمعات سكنية ومؤسسة للتعليم العالي.

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