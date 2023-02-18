مباحثات بين محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي حول مستجدات القضية الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة -

عقب التصعيد الإسرائيلي الاخير تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، جرى خلاله البحث في آخر المستجدات في أعقاب التصعيد، والقرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تنتهك الاتفاقات الموقعة، وقرارات الشرعية الدولية، وتفاقم الوضع القائم على الأرض.

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كما جرى بحث موضوع القرار الفلسطيني بالتوجه إلى مجلس الأمن، نتيجة لاستمرار هذه الممارسات الإسرائيلية، حيث أكد الرئيس الفلسطيني ضرورة الزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، وهدم المنازل، والاقتحامات للمدن، والقرى، والمخيمات، والمسجد الأقصى المبارك، وأعمال القتل،

وتنصل الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقيات الموقعة.وطالب أبو مازن، الإدارة الأمريكية بالتدخل السريع والفاعل للضغط على إسرائيل، لوقف جميع هذه الإجراءات الخطيرة، الأمر الذي سيفتح الأفق السياسي المستند إلى تنفيذ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.من جانبه، أكد بلينكن أنه سيجري اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية، وأن الإدارة الأمريكية ستواصل جهودها من أجل العمل على وقف الأعمال الأحادية.

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