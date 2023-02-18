أوش للتكنولوجيا تستعد لإطلاق منصتها التعليمية لخدمة الصحفيين والصحفيات

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد أوش للتكنولوجيا المعلومات وأبحاث الذكاء الاصطناعي، لإطلاق مجموعة مشروعات ذكية لخدمة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العربية، من خلال منصتها التعليمية الأولى في الشرق الأوسط التي تعمل بتقنية الواقع الافتراضي

القاهرة.

قال شحاته السيد، منسق أوش للتكنولوجيا المعلومات وأبحاث الذكاء الاصطناعي، إنه أطلق منصة تعليمية ذكية تعمل بتقنية الواقع الافتراضي للمرة الأولى في الشرق الأوسط بدعم من جوجل.

وأضاف السيد، أنه بُذل في المنصة مجهودًا استمر لعام كامل حتى تدخل حيز التجربة في مارس المقبل، وتعتمد البنية التحتية للمنصة على الذكاء الاصطناعي المصمم خصيصًا لها داخل الشركة.

وأكد السيد، أن المنصة تم تزويدها بأحدث تقنيات التعلم في العالم، حتى يستمتع المتعلم برحلة تعليمية متطورة ويخرج منها بأقصى استفادة ممكنة ويكون مؤهلاً لسوق العمل.

وأشار إلي أنه بالتوازي مع مع إطلاق المنصة التعليمية سيتم إطلاق منصة دليل المصادر المفتوحة للصحفيين العرب الجديدة كلياً والتي تم تزويدها بمجموعة أدوات ذكية باللغة العربية، منها أداة مبتكرة للتحقق الاتوماتيكي من الأخبار والمعلومات والصور والفيديو وكشف التزييف العميق، ومنشئ محتوى ذكي يمكنه كتابة الأخبار والتقارير وتأليف القصص والكتب بدقة شديدة وبسرعة هائلة، ومجموعة أدوات أخرى مثل البحث في الأرشيف والبحث في وسائل التواصل

وأداة ترجمة وأداة حماية خاصة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وتابع أنه فخور بما تقدمة مجموعة OSH لتكنولوجيا المعلومات وأبحاث الذكاء الاصطناعي باعتبارها شركة مصرية بالكامل، وتعمل وفق خطة محكمة تم وضعها لتتفق مع رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واختتم الرئيس التنفيذي ل OSH لتكنولوجيا المعلومات وأبحاث الذكاء الاصطناعي، أنه يتمنى أن يحظى برعاية الدولة المصرية حتى يتمكن من التوسع في صناعة تكنولوجيا المعلومات وابتكار المزيد من الأدوات التقنية المتطورة، وأنه يحلم بأن تتحول منصته التعليمية إلى جامعة رقمية تقدم لأول مرة تعليماً بتقنية الواقع الافتراضي.

يذكر أن OSH لتكنولوجيا المعلومات وأبحاث الذكاء الاصطناعي فازت بتحدي الابتكار من جوجل، على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا بعد منافسة مع أكثر من 425 شركة عام 2022.