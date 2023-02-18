ارتفاع حصيلة القتلى بين قوات النيجر وداعش قرب حدود مالى

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الدفاع النيجر عن اندلاع معارك عنيفة بين القوات المسلحة وداعش قرب الحدود مع دولة مالى، نتج عنها ارتفاع حصيلة كمين نصبه مقاتلون من «داعش» لعناصر من الجيش إلى 17 قتيلًا، مع 13 مصابًا، واستمرار البحث عن 12 آخرين.

قالت الوزارة، في بيان لها أصدرته اليوم، إنه خلال الساعات الماضية تعرضت دوريات أمنية لكمين في منطقة إينتاغامي، بسبب مواجهة عنيفة بين الطرفين.

وأضافت الوزارة، أن قواتها أجبرت المهاجمين على التراجع «نحو بلد مجاور»، يرجح أنه مالي الواقعة على بعد كيلومترات عدة.

جدير بالذكر بأن دولتي مالي والنيجر تعيشان حالة من القلق والتوتر، مما جعل دولة مالي بالانسحاب من «مجموعة دول الساحل الخمس»، لم يعد بإمكان جيش النيجر ملاحقة أي

إرهابيين داخل أراضي مالي.

كما سبق أن كان مسموحًا بموجب اتفاقيات المجموعة الإقليمية، التي تنص على تنظيم دوريات مشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتسمح بالتوغل لعشرات الكيلومترات داخل أراضي الدول الخمس في حالة مطاردة هدف إرهابي.

كل ذلك توقف، فلم يعد هنالك أي تنسيق أمني أو عسكري بين النيجر ومالي، في وقت يخوض فيه البلدان حربين منفصلتين ضد عدو واحد، في منطقة المثلث الحدودي الأكثر خطورة في شبه المنطقة، الذي يتمركز فيه تنظيم «داعش».

