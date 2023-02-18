مباحثات بين السعودية وباكستان حول تعزيز الأمن والسلم الدوليين

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم السبت مع نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري سبل تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

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واستعرض الجانبان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية واس سبل تعزيز التعاون الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في مؤتمر ميونخ للأمن 2023، وأهمية تعزيز العمل المتعدد الأطراف.



وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع وزير الدولة رئيس مستشارية ولاية بافاريا في

جمهورية ألمانيا الاتحادية فلوريان هيرمان العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات المطروحة في مؤتمر ميونخ للأمن 2023.



كما بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية النمسا الكساندر شيلينبير جهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين التي يبذلها البلدان الصديقان، إلى جانب مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في مؤتمر ميونخ للأمن 2023.

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