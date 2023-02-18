ظهور أول إصابة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى في تشيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت السلطات الصحية في تشيلي، اكتشاف أول حالة إصابة بأنفلونزا الطيور القاتل في البلاد، بعد اكتشاف أسد البحر الذي يصل وزنه لـ 250 كجم، وهو يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي وفقًا لـوكالة رويترز.

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وأوضحت وكالة تربية الأحياء المائية في البلاد، عبر بيان لها، بعد اكتشاف الحالة في المنطقة الشمالية، أن هذه هي الحالة الأولى لثدييات بحرية، مصابة بفيروس أنفلونزا الطيور في تشيلي.

وأكدت الوكالة أنه تم اكتشاف حالات إصابة بأسود البحر في الولايات المتحدة وبيرو، أما حالة تشيلي، تتوافق مع نوع الفيروس الذي تم اكتشافه في الطيور البرية في 11 منطقة، كما أنه متفشي

في دول عدة، مثل فنزويلا والأرجنتين وبيرو والإكوادور وكولومبيا، ودول أخرى.

إصابة الثدييات بأنفلونزا الطيور

وإنفلونزا الطيور مرض فيروسي شديد العدوى، يصيب الطيور الداجنة والبرية، ولا يوجد علاج معروف للفيروس حتى الآن، ويتم اكتشافه من حين لآخر في حالات منعزلة في الثدييات والبشر، ولكن خطرة على البشر منخفض.

وبمجرد أن يكتشف المزارعون عدوى أنفلونزا الطيور في قطعانهم، يذبحون فورًا جميع طيورهم لمنع انتشار الفيروس القاتل.

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