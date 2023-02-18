فريق الإنقاذ السعودي بتركيا يعمل في 46 موقعا

ويضم الفريق المدرب وفق أعلى المستويات لمواجهة الحوادث والكوارث وتحقيق الدعم والإسناد الفاعل داخل المملكة و خارجها، نخبة من المنقذين، والأطباء، والمهندسين، والمسعفين، وغيرهم, مزودين بآليات ومعدات فنية ومستلزمات طبية وأجهزة اتصالات ومواد إيوائية وخيام يتم شحنها في مركبات نقل مخصصة لذلك.
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