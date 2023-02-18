فريق الإنقاذ السعودي بتركيا يعمل في 46 موقعا

أسهمت جهود فريق البحث والإنقاذ السعودي لمساعدة المتضررين في زلزال تركيا في تحديد وانتشال العديد من الضحايا من خلال عمله في 46 موقعًا بثلاث مدن.

ويضم الفريق المدرب وفق أعلى المستويات لمواجهة الحوادث والكوارث وتحقيق الدعم والإسناد الفاعل داخل المملكة و خارجها، نخبة من المنقذين، والأطباء، والمهندسين، والمسعفين، وغيرهم, مزودين بآليات ومعدات فنية ومستلزمات طبية وأجهزة اتصالات ومواد إيوائية وخيام يتم شحنها في مركبات نقل مخصصة لذلك.