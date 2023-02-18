شكرا لقرائتكم خبر عن سون يكشف سبب انخفاض مستواه مع توتنهام.. ورسالة نارية لـ هاري كين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام سون هيونج مين لاعب توتنهام، بالكشف اسباب تراجع مستواه في الفترة الآخيرة مع الفريق الإنجليزي.

وتحدث سون لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: ما زلت أشعر بأنني محظوظ لأنني ألعب مع هاري كين، وأنا ألعب لأنني أحب كرة القدم،وليس لأنني أريد أن أكون مشهورا، سأظل أعتقد أنه كان من الرائع اللعب معه بينما كان يحطم كل هذه الأرقام القياسية، لا أعرف كمساعدته ولكني أتمنى أن أكون قد ساعدته.

وتابع: لقد غير الدوري الإنجليزي حياتي، إنه امتياز، أعيش هذا الحلم وأحيانًا لا أصدق ذلك، عندما كنت طفلًا في كوريا، كانت شارةالدوري الإنجليزي الممتاز أو النشيد الوطني، كان كل شيء مميزا.

وأردف: كان ذلك قبل 25 عامًا وكنت سأعطي أي شيء مقابل ذلك، لقد كان عملًا جيدًا، عملًا شاقًا، أريد من الناس أن ينظروا إليّ ولا يروانجما ولكن بدلا من ذلك يفكرون ويقولون هذا الرجل يتحسن، إنه يبذل قصارى جهده من أجلنا.

وأشار: أنا محبط حقًا، أنا حقا صادق بشأن هذا، لدي فرصة لمساعدة الفريق ولكن لا يمكنني أن أفعل ذلك مثل الموسم الماضي، دائمًاأشاهد مبارياتي، وأحاول تحسين مستواي، وأرى ما يمكنني القيام به بشكل أفضل.

وتابع: لقد مررت ببعض السنوات التي لا تصدق والتي لن أنساها ولكن الأوقات السيئة أحيانًا تجعلك أقوى وأحاول التحدث بشكل إيجابيالآن، أعلم أن المشجعين يريدون مني المزيد، وأنا أتفق معهم بنسبة 100% عندما ينتقدونني، وأشعر بالأسف للفريق والجماهير والنادي،لقد كانت التوقعات عالية لأنني أبليت بلاءً حسنًا لسنوات عديدة، يجب أن أفعل ذلك مرة أخرى.

وعلق عن كأس العالم: كنت في كوريا عندما خسرت إنجلترا، إذا كانت هناك ركلة جزاء في اللحظة الأخيرة للفوز بمباراة، كنت أثق بهاريكين، وكذلك الجميع، كان هوجو لوريس ضد هاري، زملائي في الفريق، لم أكن أريد أن يصاب أي شخص بالحزن لم أستطع المشاهدة.

وأتم: لكن بعد ذلك رأيت المقطع وظننت أنني يجب أن أترك هاري وشأنه، هو يعلم أنني أدعمه، لقد كانت لدينا واحدة من أفضل الشراكات لمدة عامين وكان من المؤلم للغاية مشاهدة هذا، من الصعب وصف الشعور ولكني لم أستطع حتى إرسال الرسائل النصية، ماذا اقول له؟.